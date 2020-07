Ance Cosenza plaude alla Cassa Edile Cosentina per il riconoscimento ottenuto

La Cassa Edile Cosentina, presieduta dall’imprenditore Santino Alessio è stata selezionata dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) quale ente virtuoso destinatario di un percorso di sperimentazione innovativo incentrato sulla collaborazione con gli Ispettorati territoriali del lavoro.

“Si tratta di un progetto pilota – commenta Giovan Battista Perciaccante, presidente di Ance Cosenza e di Ance Calabria- che sarà esteso a tutto il territorio nazionale ma che muove questi primi passi partendo proprio da quelle realtà che si sono contraddistinte per ottima organizzazione e massima trasparenza organizzativa e gestionale. Il nostro plauso va al Presidente Alessio, alla vicepresidente Moricca, al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale, al Collegio Sindacale ed alla struttura guidata dal Direttore Belmonte, che garantisce servizi alle imprese nonostante il periodo di grandi difficoltà che stiamo attraversando tutti”.

La Cassa Edile Cosentina è un organismo paritetico di emanazione contrattuale tra Ance e Feneal, Filca e Fillea, le organizzazioni sindacali del comparto edile della provincia, gestisce il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore vigente per i lavoratori edili e promuove la leale concorrenza tra le imprese grazie all’attività di verifica della regolarità contributiva e della correttezza dei rapporti di lavoro.

“In tal senso – aggiunge il presidente Giovan Battista Perciaccante – per rilanciare in maniera efficace gli obiettivi strategici di contrasto al dumping e di garantire la regolarità, il dialogo con l’Ispettorato nazionale del Lavoro – Direzione centrale sicurezza e vigilanza sul lavoro e, a livello locale, con gli Ispettorati del Lavoro appare sempre più strategico”.