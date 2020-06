De Caprio (Fi): “Donati sanificatori d’aria ai presidi ospedalieri di Praia a Mare e Cetraro”

Il consigliere regionale Antonio De Caprio “nel segno della tutela della salute dei cittadini e dell’interesse pubblico a garantire condizioni di sicurezza nei presidi sanitari ha donato nei giorni scorsi un sanificatore d’aria al nosocomio di Praia a Mare e consegnerà analoga strumentazione all’ospedale di Cetraro nella prossima settimana”.

“I sanificatori – prosegue l’esponente politico di Fi – saranno di proprietà dei presidi ospedalieri e verranno utilizzati per ridurre la carica batterica e virale degli ambienti e delle superfici, prevenendo la diffusione del virus Covid-19”.

“La strumentazione – sottolinea ancora – sarà utilizzata non solo per questa fase emergenziale, ma diventerà importante anche per la fase post Covid. Un gesto – conclude De Caprio – senza evanescenza, ma concreto per manifestare vicinanza e restituire dignità al personale sanitario, che tanto ha fatto durante l’emergenza sanitaria, nonchè al territorio dell’alto Tirreno cosentino che negli ultimi anni è stato dimenticato dalla politica”.