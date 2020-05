Cosenza, tenta di strangolare la moglie: arrestato 59enne

Minacciava di morte la moglie, dopo averla aggredita, mettendole le mani al collo nel tentativo di strangolarla e dopo averla ferita con un coltello da cucina, ma e’ stato fermato in tempo dalla Polizia. E’ successo a Cosenza dove personale della squadra volante, nella serata di ieri, ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 59 anni, M.G., per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni consumati ai danni della moglie di 56 anni. L’arrestato, residente nel centro storico, e’ stato sorpreso grazie alla segnalazione anonima giunta al 113 da parte di un cittadino. La donna e’ stata trasportata in ospedale dove i sanitari le hanno riscontrato una contusione al polso sinistro, escoriazioni al collo, escoriazioni al polso destro”. Guarira’ in 5 giorni. (AGI)