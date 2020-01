Regionali, Aiello (M5S e Calabria Civica) pubblica su Facebook un video in cui indica 6 assessori della sua giunta

Francesco Aiello, candidato dell’alleanza civica del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria, ha pubblicato un video con i nominativi delle figure cui ha chiesto di entrare nella sua giunta, se fosse eletto governatore. «Si tratta – commenta Aiello – di persone di grande qualità che non hanno legami con i vecchi partiti, di persone libere che hanno curricula di altissimo profilo e che intendono la politica come servizio pubblico.

Tutti hanno accettato la mia proposta. Dopo le elezioni del 26 gennaio, completerò la squadra con altri “innesti”». «Ho scelto – spiega Aiello – protagonisti di battaglie importantissime per la sanità, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico. Si tratta di donne e uomini che hanno lavorato per far crescere la Calabria, che non hanno mai avuto raccomandazioni, che hanno subito il sistema ma si sono distinti in vari ambiti per la loro caparbietà, i loro saperi e la loro onestà. Questa – conclude Aiello – è la Regione che vogliamo: competenza, professionalità, coraggio, indipendenza e capacità di liberare la nostra terra, di sconfiggere la ‘ndrangheta con il buon governo e di scommettere sui giovani, sulle intelligenze, sul futuro e sui territori».