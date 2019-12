Incidente fra due veicoli, due feriti sulla statale 18

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” era stato chiuso, ma adesso è stato riaperto, il tratto in entrambe le direzioni al km 270,630, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente fra due veicoli. Le deviazioni vengono segnalate in loco per i veicoli leggeri. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente.

Oltre al personale del 118, presenti le squadre Anas e della Polizia stradale per la riapertura in sicurezza del tratto stradale e per la gestione della viabilità.