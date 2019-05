Il Consorzio Caciocavallo Silano DOP alla Fiera Internazionale Tuttofood di Milano

Condividi

Saranno ben 32 i Paesi che parteciperanno alla edizione di Tuttofood di quest’anno che si svolgerà dal 6 al 9 maggio prossimi a #Milano. Tuttofood, è ormai diventata una vetrina importante del sistema agroalimentare e del cibo di qualità, Cina, Usa, Regno Unito, Grecia e Spagna, giusto per citare alcuni dei Paesi che saranno rappresentati con importanti e numerose aziende.

L’Italia naturalmente oltre che ad organizzare questo importante evento sarà rappresentata dalle migliori aziende e consorzi dell’agroalimentare made in Italy, sempre più ricercato ed apprezzato in questo settore. Tra questi nella quattro giorni milanese, sarà presente il Consorzio Caciocavallo Silano DOP, con il presidente Vito Pace e le 18 aziende sparse tra la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise e la Puglia al Padiglione 10 , stand F 14, pronti anche per quest’anno ad accogliere i tanti visitatori ed estimatori del Caciocavallo Silano Dop.