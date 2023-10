Lamezia Terme: la Polizia di Stato denuncia un giovane a bordo di un’autovettura rubata

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Frontiera di Lamezia Terme, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato nel parcheggio esterno dell’aeroporto un Mercedes Classe A, con a bordo un giovane con atteggiamento sospetto, tale da indurre ad effettuare un controllo più approfondito.

Ne è emerso che il veicolo in questione era stato rubato pochi giorni prima in provincia di Trieste. A quel punto, visti anche il nervosismo e l’insofferenza del giovane, i poliziotti hanno effettuato la perquisizione personale estesa anche al veicolo dove, celato sotto il sedile lato guida, è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente circa 10 grammi di marijuana.

Il giovane, uno straniero di 23 anni, che potrà essere ritenuto colpevole solo dopo una sentenza definitiva di condanna, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e del possesso della marjuana è stata informata anche la Prefettura territorialmente competente.

Soddisfazione e gratitudine per l’attività svolta è stata manifestata agli Agenti della Polizia di Frontiera dalla proprietaria dell’autovettura dagli stessi contattata e informata del rinvenimento dell’autovettura.

Questo risultato è il frutto del quotidiano lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso lo Scalo Aeroportuale di Lamezia Terme, impegnati oltre che nel controllo della frontiera nazionale, anche in mirati servizi di vigilanza e prevenzione in tutta l’area aeroportuale.