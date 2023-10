Campagna antinfluenzale 2023/2024: farmacie ancora in prima linea

Partirà nei prossimi giorni, e si avvarrà ancora una volta della collaborazione delle farmacie che hanno aderito al protocollo nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, la campagna antinfluenzale 2023-2024 della Calabria.

Lo sancisce il protocollo del 06/12/2022 DCA – Regione Calabria n. 180 del 06/12/2022 che fissa tempi e modalità operative del programma vaccinale.

Come negli anni passati, la popolazione target include over 60. Con la vaccinazione antinfluenzale, ricorda ancora il protocollo, verrà anche offerta la vaccinazione anticovid.

“La rete delle farmacie calabresi rappresenta un ulteriore riferimento del sistema sanitario sul territorio – commentano il presidente ed il segretario di Federfarma Calabria Vincenzo Defilippo e Alfonso Misasi – grazie al quale viene garantita la prossimità e la tempestività di risposta ai cittadini, soprattutto in merito alle varie campagne vaccinali. La somministrazione in farmacia completa l’offerta vaccinale venendo incontro alla popolazione anziana e a quella parte di assistiti che – per la sua comodità – preferisce sfruttare la prossimità della rete dei presidi farmaceutici”.

“Proseguire sulla strada della Farmacia dei Servizi è determinante, perché si possono offrire ulteriori prestazioni per la tutela della salute. Anche questo inverno pertanto, tutti i cittadini calabresi over 60 potranno usufruire gratuitamente della vaccinazione antinfluenzale nella propria farmacia”, affermano ancora.

“Proseguire sulla strada tracciata dalla Farmacia dei Servizi è determinante, perché si possono offrire ulteriori prestazioni per la tutela della salute. Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo il Presidente Occhiuto ed il Dipartimento della Salute per aver nuovamente evidenziato come le farmacie siano dei presidi sanitari strategici per la popolazione. I cittadini – concludono Defilippo e Misasi – potranno prenotare l’appuntamento contattando le stesse farmacie aderenti alla campagna vaccinale, le quali gestiranno l’agenda andando incontro alle loro disponibilità”.