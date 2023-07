Occhiuto: “Il Consiglio regionale approvi la riforma dei Consorzi di Bonifica o mi dimetto”

‘Per evitare radicalmente questo problema (e per licenziamenti o fallimenti) chiederò al Consiglio regionale di approvare giovedì la riforma dei Consorzi. O passa oppure mi dimetterò”. Lo scrive su Instagram il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , a proposito della riforma dei Consorzi di bonifica.

”Purtroppo il sistema dei Consorzi è al collasso – spiega Occhiuto– negli anni ci sono state in molti Consorzi gestioni clientelari e inefficienti. Oggi la Regione non potrebbe più neanche trasferire risorse per far pagare gli stipendi perché potrebbe pignorate”. Da qui la ‘minaccia’ di dimissioni nel caso in cui la riforma in Consiglio regionale non passasse, ”perché – conclude il governatore – credo sia giusto continuare a fare il presidente soltanto se mi danno la possibilità di affrontare e di tentare di risolvere i problemi che si sono accumulati in tanti anni di mala gestione”.