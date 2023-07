Occhiuto: “Calabria area disagiata, pagare di più i medici che vengono da noi”

“Ho chiamato i medici da Cuba, ne sono arrivati 52 qualche mese fa, e tra qualche giorno ne arriveranno altri 126.

I medici cubani sono stati riconosciuti come estremamente qualificati sia dai colleghi italiani che hanno lavorato con loro negli ospedali che da parte dei pazienti.

Certo, non è una soluzione strutturale, lo so, la soluzione strutturale è quella dei concorsi. Io ad esempio ho fatto nella mia Regione, in un anno e mezzo, 2.300 nuove assunzioni di unità di personale sanitario, però 1.700 persone sono andate in pensione e molte altre hanno preferito andare a lavorare nella sanità privata, anche perché oggi in Italia conviene di più che operare nel pubblico.

Il privato tra l’altro può pagare i medici e gli infermieri come gli pare, mentre nel pubblico siamo vincolati ai contratti collettivi nazionali di lavoro che sono davvero scoraggianti per molti medici e operatori sanitari, ancor di più in una Regione come la mia con un sistema sanitario ancora fatiscente”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a “Morning News”, su Canale 5.

“Io faccio spesso un esempio parlando col governo: i magistrati e le forze dell’ordine che scelgono di venire a lavorare in Calabria sono pagati di più e hanno dei benefici di carriera. Benissimo, perché la nostra è una Regione complicata per chi deve assicurare il rispetto della legalità e il contrasto alla criminalità, ed è giusto che venga considerata un’area disagiata.

Ma anche la sanità, credo, debba essere ritenuta area disagiata perché parliamo di un settore commissariato da quindici anni”, ha sottolineato il governatore.