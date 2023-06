Occhiuto: “In arrivo altri medici cubani destinati ai Pronto soccorso”

In arrivo il secondo contingente di medici cubani da destinare agli ospedali calabresi. A darne notizia è il presidente della Regione e commissario alla sanità Roberto Occhiuto che, in un post rilanciato dai suoi canali social, si vede impegnato in una riunione con i dirigenti del dipartimento regionale alla Tutela della salute.

In particolare, Occhiuto informa della selezione di 103 profili di professionisti che saranno impiegati nel settore dell’emergenza urgenza e del Pronto soccorso. Il primo gruppo di medici cubani era giunto in Calabria a gennaio e impiegato negli ospedali dell’Asp di Reggio Calabria.