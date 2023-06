‘Ndrangheta nel Cosentino: eseguite 68 misure cautelari (I nomi)

A Cassano allo Ionio e in altri centri della provincia di Cosenza, dalle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo reparto Operativo – Comando provinciale di Cosenza, il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti di 68 persone, accusati dei reati di associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetista, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e altri delitti tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Sono, in tutto, 82 le persone indagate. Contestualmente i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza hanno eseguito il sequestro preventivo, disposto dal gip di Catanzaro, di beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati e rapporti finanziari riconducibili a plurimi indagati, per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro.

