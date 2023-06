Morte Denise, Princi: “Giorno buio per la Calabria e per il mondo scolastico”

“Esprimo, in questo giorno triste e buio per la Calabria e per tutto il mondo scolastico, il mio più sincero cordoglio alla famiglia e all’intera comunità del Liceo ‘Rechichi’ di Polistena per la tragica scomparsa di Denise Galata’, giovane studentessa dallo sguardo luminoso, da cui si percepiva l’entusiasmo e l’attesa impaziente del futuro. In questi momenti di angoscia, il mio pensiero va anche ai suoi compagni che stanno affrontando la drammatica esperienza del lutto e del dolore e che tra poche settimane sosterranno il delicato momento degli esami di stato. Mi auguro che, con l’aiuto dei docenti e delle figure di riferimento, con il reciproco sostegno, riescano a trasformare il dolore della perdita in un’occasione di maturazione e di impegno, nella consapevolezza che la vita è un dono prezioso e che la solarità e il ricordo della giovane Denise li accompagnerà sempre”.

Così il cordoglio della vice presidente della Regione Calabria con delega all’istruzione, Giusi Princi.