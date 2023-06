Miss Mondo Italia ha scelto le Top25: due calabresi in corsa per il titolo

Le top 25, selezionate in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, si contenderanno la prestigiosa fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia a Miss World.

Miss Mondo Italia è la selezione nazionale ufficializzata alla scelta della candidata italiana a Miss World. Il concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione all’anno interessando le piazze e i locali più rinomati d’Italia.

Oggi Miss World è rappresentato da più di 140 Paesi ed è seguito da oltre 2 miliardi di persone. La 70a edizione di Miss World si è tenuta lo scorso 16 marzo a San Juan Puerto Rico. Toni-Ann Singh ha incoronato Miss World Karolina Bielawska dalla Polonia.

La nascita del concorso ci porta al 1951. In quell’anno, infatti, Eric Morley stava dirigendo il “Lyceum Ballroom in the Strand” quando fu annunciato che il “Festival of Britain” si sarebbe tenuto sulla South Bank, proprio vicino al Tamigi. Cominciò a chiedersi come avrebbe potuto trarre vantaggio da quell’enorme evento.

Trovò la risposta: avrebbe incoraggiato i visitatori del Festival of Britain ad attraversare il ponte di Waterloo, portandoli nel suo concorso di bellezza, qualcosa che non doveva avere niente a che fare con gli altri vecchi concorsi, una competizione che doveva essere alla pari con le celebrazioni che si tenevano alla South Bank.

Così giunse all’ambiziosa idea di cercare la donna più bella del mondo. Nacque così nacque Miss World, un concorso che è cresciuto ed è diventato il più grande ed amato tra gli eventi mondiali.