Al via il volo diretto Lamezia Terme -Toronto

“Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’Amministratore Unico SACAL, Marco Franchini – è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo – conclude l’Amministratore – è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale.”

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).

Le Tariffe in Classe Economica sono di 3 tipologie: Budget, Standard e Flex.

•Eco Budget è la più economica ma non ha il bagaglio e il posto che possono essere acquistati separatamente.

•Eco Standard è la tariffa più conveniente:1 bagaglio in stiva da 23 Kg e preselezione del posto standard, è modificabile senza penalità tranne differenza tariffaria ed è rimborsabile in caso di cancellazione con penalità.

•Eco Flex è quella che offre la flessibilità al 100%, rimborsabile senza penalità in caso di cancellazione, modificabile senza penalità salvo differenza tariffaria, permette 1 bagaglio in stiva da 23kg e la preselezione di qualsiasi posto a bordo e priorità di imbarco.

Le Tariffe Classe Club che offrono tutti i vantaggi della classe premium economy:

•Club Standard è la tariffa che include 2 bagagli in stiva da 32Kg. modificabile ed è rimborsabile con penalità

Air Transat è rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA con uffici a Roma e Milano.

I voli Air Transat possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggi Italiane in GDS. L’ufficio di Rephouse supporta le agenzie di viaggi Italiane con informazioni, biglietteria, supporto tecnico ai seguenti recapiti: 06 59606512, airtransat@rephouse.it. Ufficio Gruppi dedicato in Italia: airtransat.gruppi@rephouse.it

#rephousegsa #airtransat #tizianadellaserra #airlines #canada