Torna anche in Calabria la Giornata delle dimore storiche

Anche la Calabria partecipa alla Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione.

Tra i 500 i monumenti che domenica 21 maggio apriranno le loro porte al pubblico ci sono Palazzo Amarelli, dove sarà possibile visitare gratuitamente alcuni interni della dimora oltre che il museo della liquirizia, Palazzo Murmura, all’interno del quale sarà possibile visitare l’enorme biblioteca, l’archivio e il giardino storico retrostante la dimora, con annessa torre e limonia e Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di Curinga, che aprirà alle visite il giardino storico e l’interno della dimora.

“La Giornata nazionale Adsi – è detto in una nota – è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta.

Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili, infatti, è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20 mila abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5 mila residenti”.

“Si tratta di un patrimonio tramandato a noi attraverso i secoli – riporta ancora la nota – che i proprietari custodiscono e che, grazie alla loro centralità nei luoghi in cui si inseriscono, costituiscono stabilimenti produttivi culturali non delocalizzabili che generano un valore sociale ed un’economia indissolubilmente legata al territorio”.

Le dimore che partecipano alla Giornata sono Villa Cefaly Pandolphi, Acconia di Curinga, Palazzo Carratelli ad Amantea, Palazzo Grisolia a Cosenza, Palazzo Stillo Ferrara a Paola, Palazzo Amarelli – Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” a Rossano e Palazzo Murmura con Casa Museo Antonino e Maria Murmura a Vibo Valentia. (ANSA).