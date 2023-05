Sud, Occhiuto: “Qualità università fondamentale per attrarre investimenti”

“Il Mezzogiorno e la Calabria hanno anche i porti del sapere che sono le nostre università. È molto importante questa discussione sulla possibilità di attrarre investimenti grazie ai distretti e agli ecosistemi del sapere”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso a Sorrento e realizzato da The European House – Ambrosetti.

“Un tema che ha già prodotto risultati nella mia Regione, dove sono stati consolidati rapporti con grandi aziende Tech come Athos, la società che ha sviluppato il computer più potente al mondo in un’altra sede a Bologna, e che ha deciso di investire anche da noi.

Questo non perché io sia stato convincente ma perché abbiamo un’università, l’Unical, che è un’eccellenza nella ricerca, dove insegnano figure di primo piano internazionale nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’informatica.

Per questo ho anche promosso l’istituzione di una facoltà di Medicina che possa essere collegata agli studi sulle nuove tecnologie.

Ecco, l’attrazione di investimenti necessita non solo di un contesto istituzionale adeguato per promuoverli, ma anche della capacità di non impoverire ulteriormente la Calabria attraverso la fuga dei cervelli: dobbiamo creare le opportunità affinché i giovani possano scegliere di restare nella nostra Regione”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.