Soveria Mannelli, Monica Sirianni ex concorrente del Grande Fratello muore dopo un malore al bar

Una donna di 37 anni, Monica Sirianni, è morta, nella tarda serata di ieri 5 maggio, a Soveria Mannelli, dopo essersi sentita male mentre era in un bar in compagnia di alcuni amici.

La donna è stata subito accompagnata all’ospedale di Soveria Mannelli ed allertato i soccorsi, ma è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio montano. Sono in corso una serie di accertamenti per capire i motivi del malore. La 37enne, che faceva l’insegnante di inglese, era figlia di emigranti calabresi a Sidney, e nel 2011 aveva partecipato come concorrente del Grande Fratello 12