Lamezia Terme: al Teatro Grandinetti ancora due appuntamenti tra musica, letteratura e teatro

Dopo la presentazione del romanzo “Il cercatore di luce” di Carmine Abate, proseguono al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme gli appuntamenti di “Arteca”, il nuovo progetto multidisciplinare dell’Associazione teatrale I Vacantusi con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz e quella amministrativa di Walter Vasta, che pone ancora una volta al centro la cultura come occasione di incontro e confronto.

Domani, sabato 27 maggio, alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo musicale Fabio Macagnino trio con Fabio Macagnino (voce/chitarra), Massimo Cusato (Multi Drum Set) e Francesco Loccisano (chitarra battente). Difficile incasellare la loro musica. I tre artisti della Locride la chiamano Candalìa: è lo scorrere lento del tempo per darsi la possibilità di riscoprire desideri e sogni dimenticati. Un genere musicale sconosciuto ma familiare, capace di creare un paesaggio sonoro scevro da qualsiasi retorica folclorica, per affrancare la musica popolare calabrese dall’isolamento settoriale e proiettarla su una scena cosmopolita. Ospiti speciali della serata Gabriele Macrì con i suoi strumenti tradizionali e Daniel Cundari con le sue incursioni poetiche.

Mercoledì 31 maggio, alle ore 19, nel Foyer del Teatro Grandinetti, sarà ospite Raffaele Gaetano con la sua raccolta di liriche Le stelle tra i rami. Dialogheranno con l’autore Sabrina Pugliese, direttore artistico di Caudex. Visioni letterarie e Giovanna Villella. La serata sarà impreziosita dalle esecuzioni della musicista Anna Russo e dai quadri teatrali delle attrici Angela Gaetano, Maria Perri, Rosy Vergori e Fedora Caccixatore. Ingresso libero.

Il progetto Arteca è co-finanziato dalla Regione Calabria con il Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 Azione 6.8.3 Eventi 2021 – Calabria Straordinaria.