Catanzaro, terzo appuntamento con “Boschi puliti” a Giovino

È prevista per domani, sabato 27 maggio, a Giovino, la terza giornata promossa dall’associazione “Boschi Puliti” e dedicata alla pineta che caratterizza la località del quartiere Lido. L’evento è uno dei dodici appuntamenti (uno al mese) di cui sta beneficiando il polmone verde costiero della città e che hanno ricevuto per questo il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale. Un’attività di cura, manutenzione e pulizia, svolta da volontari, che si inquadra tra le iniziative a sostegno della Bandiera Blu, di cui Catanzaro è stata insignita nei giorni scorsi. Il ritrovo, per chi vorrà partecipare, è fissato alle ore 10:00 alla fine della pineta, prima delle dune. I “lavori” è previsto che si concludano a mezzogiorno.