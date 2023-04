Corso di inglese scientifico organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catanzaro

Un corso d’inglese scientifico per “maneggiare” con abilità e sicurezza il linguaggio della letteratura specialistica ed essere sempre più al passo con i tempi. Con questa finalità l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catanzaro, guidato dal dottor Vincenzo Antonio Ciconte, intende organizzare un corso specifico che avrà inizio il 13 maggio prossimo per concludersi a dicembre, nella Sala Catuogno, nella sede dell’Ordine. Il corso si svolgerà di sabato, e in alcuni mesi anche di venerdì, con cadenza mensile e tratta di argomenti come: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica.

Ci saranno, inoltre, approfondimenti su principi etici e civili del Sistema sanitario nazionale e sulla normativa riguardanti la professione medica e le singole professioni sanitarie. L’obiettivo è migliorare tre abilità del professionista: ascolto, lettura e scrittura, oltre che nozioni di base relative a grammatica e sintassi.

Il corso di divide in tre parti specifiche riguardanti l’ambito sanitario che coprono una vasta gamma di scenari in cui è importante comunicare in modo efficace in lingua inglese: colloqui di lavoro e assunzione; discussioni in ambito medico specifici di problemi di salute; conduzioni di esami, test e osservazioni; scambi tra realtà mediche e partecipazione ad eventi scientifici all’estero. Ogni parte si concentra su un’area fondamentale della pratica sanitaria, fornendo ai medici le conoscenze in lingua inglese necessarie per poter lavorare.

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare conversazioni, leggere test medici, analizzare tabelle e grafici, studiare la grammatica e scoprire utili tecniche di apprendimento di nuovi vocaboli.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: capire meglio il linguaggio tecnico tipico dell’ambito sanitario in inglese; gestire conversazioni difficili con i pazienti e le loro famiglie; mostrare una maggiore padronanza della terminologia medica e del linguaggio clinico quotidiano; acquisire familiarità con l’aspetto amministrativo dell’assistenza medica.

Gli interessati potranno pre-iscriversi entro e non oltre il 20 aprile prossimo inviando una mail all’indirizzo: corsoinglese.odm@oresentfuture.it, compilando la scheda di iscrizione.