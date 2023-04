Catanzaro – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato la prossima seduta della civica assise per venerdì 14 aprile, alle ore 13, ed in seconda convocazione il giorno successivo, alle 9, per la trattazione di undici delibere poste all’ordine del giorno.

L’assemblea sarà chiamata a discutere in particolare sui seguenti argomenti: Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie (art. 172, comma 1 lettera c) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 74 del d.lgs n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs n. 126 del 2014; Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025 di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionale, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025 (art. 58, legge 6 agosto 2008, n. 133); Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2023; Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2023 dell’Imposta municipale propria (Imu); Presa d’atto della revisione infra periodo del Piano economico finanziario (Pef) 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del triennio 2023-2025; Approvazione tariffe tassa rifiuti (Tari) anno 2023; Approvazione Documento unico di programmazione (Dup) 2023/2025 (art. 170, conria 1, del d.lgs. n. 267/2000); Bilancio di previsione finanziario 2023/2025: approvazione ai sensi degli artt. 151 e 174 del d. lgs n. 267/2000 e artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011 e seguenti; Legge regionale 20 aprile 2022 n. 10, organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – adesione all’ente di governo “Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria”; Calcolo del prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione, di cui all’art. 35 comma 8, lettera e della legge n. 865 del 22-10-1971, di tutte le convenzioni con Italposte.