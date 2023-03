Scontri nel derby Catanzaro-Crotone, emessi 9 Daspo

Il Questore di Catanzaro, all’esito dell’istruttoria avanzata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro, ha emesso 9 D.A.S.P.O. – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – nei confronti di altrettanti tifosi, in seguito all’incontro calcistico “Catanzaro-Crotone”, disputatosi il 6 novembre scorso.

I provvedimenti in argomento sono stati emessi come conseguenza delle condotte violente e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere da 9 tifosi crotonesi ed alla successiva loro identificazione da parte degli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro in servizio durante lo svolgimento del suddetto derby calcistico.

Nello specifico sono stati emessi quattro D.A.S.P.O. della durata di 10 anni e cinque della durata di 5 anni a carico di soggetti in parte già destinatari in precedenza di analoghi provvedimenti.

Per quanto attiene la medesima partita erano stati emanati, nell’immediatezza, già altri 4 provvedimenti D.A.S.P.O. nei confronti di altrettanti tifosi (di cui 2 catanzaresi e 2 crotonesi), per fatti avvenuti all’interno dello stadio nel corso del menzionato incontro calcistico.