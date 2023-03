Sant’Anna Hospital: il sindaco Fiorita chiede incontro con Cda e Prefetto sul presente e sul futuro della struttura sanitaria

Il presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, ed il consigliere comunale Vincenzo Capellupo si sono recati presso la clinica Sant’Anna Hospital di Catanzaro per incontrare i lavoratori della struttura sanitaria impegnati in un sit-in di protesta. La struttura d’eccellenza è ormai da tempo coinvolta in una intricata vicenda che ha creato enormi danni all’assistenza sanitaria di qualità in Calabria, alle tante professionalità impiegate ed all’intero tessuto socio-economico della città.

I due rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno condiviso con il sindaco Nicola Fiorita la necessità di chiedere al Prefetto di Catanzaro che il Comune di Catanzaro, con il suo sindaco, possa essere stabilmente coinvolto al tavolo, istituito in Prefettura, sul presente e sul futuro della struttura sanitaria in ragione della delicatezza della vicenda e delle sue ripercussioni sul territorio. Inoltre, sempre oggi il sindaco ha formalmente richiesto un urgente incontro al Consiglio di amministrazione del Sant’Anna Hospital per affrontare i temi e le problematiche emersi nell’incontro con i lavoratori.