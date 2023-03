Partirà da Catanzaro la visita istituzionale in Calabria della ministra per le Disabilità

Partirà da Catanzaro la visita istituzionale in Calabria della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che, venerdì 31 marzo, alle ore 11, nella Sala Oro della Cittadella regionale, incontrerà, insieme all’assessore alle Politiche sociali, Emma Staine, i rappresentanti del Centro servizi per il volontariato di Cosenza, in occasione dell’avvio delle iniziative programmante per l’anno di “Cosenza città del volontariato 2023”.

Nel corso dell’iniziativa, aperta agli organi d’informazione, la ministra Locatelli potrà conoscere alcune belle esperienze presenti sul territorio, in particolare il lavoro che le associazioni svolgono per favorire indipendenza, autonomia e integrazione delle persone con disabilità.

L’incontro è stato organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Emma Staine.

“Avremo il piacere – dichiara la Staine – di ospitare la ministra che ringrazio per la particolare attenzione che presta alla Calabria e il proficuo dialogo avviato con me già da qualche tempo. Sono certa che partendo da qui, per intraprende un breve viaggio in alcune realtà di volontariato calabrese, scoprirà toccanti esperienze solidali, ma sarà occasione per programmare altri importanti eventi”.