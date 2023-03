Occhiuto: “La Giunta stanzia primi 3mln per adeguamento stadio Catanzaro”

“La promozione dell’Unione Sportiva Catanzaro in serie B è una bella notizia per la Calabria e per tutto il Sud.

Anche il mio governo regionale festeggia questo importante evento.

E lo fa, questo il nostro stile, in modo concreto.

Già nelle scorse settimane – dopo un incontro con il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso – avevo manifestato l’intenzione dell’amministrazione che ho l’onore di presiedere di finanziare l’adeguamento e la riqualificazione dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ e delle aree adiacenti.

La messa a norma dell’impianto sportivo è indispensabile per consentire al Catanzaro di poter disputare in casa, e dunque nella propria città, le partite del prossimo campionato cadetto 2023-2024.

Per tali motivi oggi ho convocato una riunione di Giunta, durante la quale abbiamo deliberato un primo e immediato stanziamento di 3 milioni di euro, destinati al Comune guidato dal sindaco Nicola Fiorita, per avviare da subito i lavori.

E siamo pronti, nelle prossime settimane, a intervenire nuovamente per reperire gli ulteriori 6 milioni di euro necessari per portare a compimento le opere previste.

In tarda mattinata ho incontrato, presso il mio ufficio alla Cittadella, il presidente Mancuso – grande sostenitore di questa iniziativa – e il presidente dell’US Catanzaro, Floriano Noto, per comunicare ufficialmente loro questa decisione della Giunta regionale.

Con impianti adeguati, con il coinvolgimento delle energie migliori del nostro territorio, con la passione dei tifosi, puntiamo a rilanciare la Calabria anche nello sport”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.