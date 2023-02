Smantellato giro di droga in Calabria che coinvolgeva minori: 11 indagati

Questa mattina a Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montepaone, Gasperina, Montauro, Monasterace, Serra San Bruno, Mugnano di Napoli, Torino e Bordighera i carabinieri della Compagnia di Soverato, supportati in fase esecutiva da quelli dei comandi territorialmente competenti, hanno eseguito 3 distinte ordinanze di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti indagati, rispettivamente, dei delitti di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti” e “detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana”.

Le misure cautelari sono state emesse dal Gip di Catanzaro e dai Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria su richiesta della Dda di Catanzaro e della Procure della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria In particolare, degli 11 indagati, 4 sono stati raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, 4 sono destinatari della misura degli arresti domiciliari e, per gli indagati minorenni 2 da collocare presso comunità ministeriali per i Minorenni, uno presso un istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Gli elementi indiziari acquisti hanno riguardato un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, del tipo marijuana e hashish, con piazze di spaccio in luoghi pubblici dei Comuni del Soveratese, canali di approvvigionamento dello stupefacente, a Guardavalle e Serra San Bruno, e luoghi di occultamento collocati in 4 depositi Isca sullo Ionio, Petrizzi, Serra San Bruno e Montepaone.