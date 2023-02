EcoForum rifiuti Calabria, presentazione Dossier “Comuni ricicloni”

È fissata per il 2 marzo, alle ore 9:30, nella sala verde della Cittadella regionale, la quinta edizione dell’EcoForum regionale sui rifiuti dal titolo “Quale futuro per la gestione dei rifiuti in Calabria?”, in cui saranno presentati i dati contenuti nel Dossier “Comuni ricicloni Calabria” e verranno premiate le amministrazioni virtuose che hanno raggiunto i parametri previsti per essere qualificati “Comuni rifiuti free”. All’importante evento prenderà parte anche il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.

“La transizione ecologica che serve alla Calabria” sarà il tema della prima sessione introdotta dalla presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, dopo i saluti istituzionali da parte del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Al dibattito, moderato da Laura Brambilla, responsabile nazionale “Comuni ricicloni”, interverranno Marcello Minenna, assessore all’ambiente della Regione Calabria; Francesco Sicilia, direttore generale Unirima; Bruno Gualtieri, commissario straordinario dell’Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria; Emilio Errigo, Commissario Arpacal; Carmine Pagnozzi, direttore tecnico Biorepack; Fabio Costarella responsabile area progetti territoriali speciali Conai. Le conclusioni sono affidate a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Nella seconda parte della mattinata, invece, sarà presentato il Dossier “Comuni ricicloni” della Calabria, curato da Emilio Bianco di Legambiente nazionale, e raccontate le storie virtuose di comunità, imprenditori e dirigenti scolastici. Interverranno: Benito Scazziota, Innovation Broker Arsac TerrasanaBio; Roberto Caroleo, dirigente ITT “Chimirri” di Catanzaro insieme alla docente di chimica, Anna Minnicelli; la Comunità “ArcadiNoè”; Francesco Turrà, amministratore impresa sociale Ciclofficina Tr220.

Spazio ai comuni calabresi virtuosi con la consegna degli attestati alle amministrazioni che hanno ottenuto il titolo di “Comuni Rifiuti Free”.