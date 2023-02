È consultabile sul sito della Regione l’Avviso pubblico per il sostegno a biblioteche e archivi storici pubblici

Il Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità – settore 2 Cultura, Attività culturali, Biblioteche, Musei – ha approvato l’Avviso, finalizzato all’attuazione dell’Azione 6.8.3 del POR Calabria Fesr-Fse 2014-2020, orientato alla tutela, conservazione, promozione e valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici pubblici, consultabile, insieme al tutta la documentazione correlata, sul sito istituzionale della Regione.

La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a € 4.600.000 per il sostegno a Biblioteche e Archivi storici a valere sull’ Azione 6.8.3 del POR Calabria 14/20.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 Marzo 2023. Possono avanzare domanda: per la macro area 1, gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche titolari di biblioteche, stabilmente aperti al pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato che siano aderenti al Servizio Bibliotecario Regionale (SBR) o che ne abbiano fatto richiesta alla Regione Calabria prima della presentazione della domanda per il presente Avviso ovvero aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale; per la macro area 2, gli Enti locali e altre Amministrazioni pubbliche titolari di Archivi storici (per come definiti dal Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004, e in particolare dell’art. 30 co. 4, ovvero “di disporre di una sezione separata di archivio storico con i documenti relativi agli affari esauriti da almeno 40 anni”), stabilmente aperti al pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato.

L’avviso è consultabile al link in allegato: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-misure-di-sostegno-per-biblioteche-e-archivi-storici-pubblici