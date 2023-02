Catanzaro – Studenti Erasmus+ in visita a Palazzo De Nobili

Il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Donatella Monteverdi hanno ricevuto, questa mattina in Comune, un folto gruppo di studenti che attualmente partecipano al programma “Erasmus+”. Ospiti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanna De Nobili” del capoluogo, le ragazze e i ragazzi appartengono a due diverse scuole, in particolare: il Lycée Notre Dame di Rezé con sede a Nantes in Francia e il Colegio Nuestra Señora del Huerto con sede a Pamplona in Spagna. Il loro soggiorno in città è iniziato il 4 febbraio scorso e si concluderà sabato 11.

Dopo l’accoglienza in Sala Concerti da parte del sindaco e dell’assessore, gli studenti sono stati accompagnati da Salvatore Bullotta, storico e componente dell’Ufficio di Gabinetto, all’interno di Palazzo De Nobili e poi, passando per Villa Margherita, in biblioteca comunale. Qui, hanno potuto documentarsi sui pregiati carteggi custoditi, compresa la lettera originale e autografa che Garibaldi indirizzò alla nobile famiglia cittadina Pecorini Manzoni e apprendere il quadro delle questioni storiche che legano la città di Catanzaro sia alla Francia, sia alla Spagna.

“Erasmus+” è il programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.