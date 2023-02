Catanzaro – Assemblea pubblica su abolizione del reddito di cittadinanza

Venerdì 10 febbraio a Catanzaro alle ore 17.30 si terrà un’assemblea pubblica promossa dal Fronte Comunista – Calabria sul tema dell’abolizione del Reddito di Cittadinanza e del precariato in Calabria.

L’attacco al Reddito di cittadinanza è un chiaro messaggio: non devi vivere se non accetti di essere ricattato sul lavoro.

Il 10 febbraio alla Casa del Popolo Thomas Sankara a Catanzaro (nei pressi del Politeama) saranno protagonisti e prenderanno la parola i diretti interessati: lavoratori stagionali, percettori di RDC, impiegati dei Centri per l’impiego e lavoratori vittime di speculazioni aziendali.

Solo il confronto e l’unità tra queste categorie potrà porre un argine all’arroganza padronale che cerca di scaricare la crisi sui lavoratori.

Il Reddito di cittadinanza ha avuto un merito: fare prendere coscienza dello sfruttamento. Ma ha avuto anche un difetto: legittimare il sistema esistente e farci abbassare la guardia.

Ecco perché è necessaria una risposta politica alle contraddizioni del sistema intero. Perché, in un contesto in cui il capitalismo non può garantire un lavoro dignitoso, noi lavoro o non lavoro dobbiamo vivere.

Interverranno:

Antonio Fruci (Fronte Comunista) – Il Rdc e l’incubo del lavoro stagionale in Calabria

Nicola Barberio (ex navigator) – Lavoratori “occupabili” o ricattabili?

Franco Adamo (ex lavoratore Abramo cc) – Crisi aziendali “indotte” e incertezza sul lavoro