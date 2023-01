Il miglior centro estetico della Calabria: vince lo studio Mc Vicar

È lo studio Mc Vicar di Lamezia Terme ad essere stato premiato come il miglior centro estetico della Calabria dalla ConfEstetica Associazione Nazionale degli estetisti. Situato a Lamezia Terme, il centro estetico è diventato il punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio corpo in modo completo. Offrendo sei cabine estetiche dedicate a diversi trattamenti, come il dimagrimento e l’epilazione definitiva, e specializzato in trattamenti di trucco semipermanente con anni di esperienza sia in campo estetico che medicale, Mc Vicar Studio è diventato un leader nel settore della dermopigmentazione e tricopigmentazione del sud Italia.

Il titolare del centro, Francesco Mc Vicar, si dice entusiasta dei risultati ottenuti e si impegna a fare sempre di più per soddisfare le esigenze della sua clientela.

Mc Vicar Studio ad esempio oggi è molto conosciuto al pubblico anche su Instagram (www.instagram.com/mc_vicar_studio_putia_beauty/) e su Facebook (www.facebook.com/McVicartattoopiercingpermanentmakeup/) nasce nel 2000 a Catania e nel 2015 a Lamezia Terme con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi vuole intervenire artisticamente sul proprio corpo, offrendo anche servizi di piercing e trucco permanente.

Ogni progetto è unico e viene realizzato con cura e attenzione per evitare errori o di ripeterlo in futuro.

Il lavoro all’interno dello studio segue tutte le normative igienico sanitarie con l’utilizzo di materiali sterili o monouso. Le macchine sono state acquistate dai migliori produttori riconosciuti a livello internazionale e vengono utilizzati esclusivamente colori atossici e anallergici controllati e approvati dalle Aziende ULSS. Inoltre, lo studio Mc Vicar è autorizzato ad operare dall’ASL di Catanzaro.

Francesco Mc Vicar, titolare del Mc Vicar Studio di Lamezia Terme, è un artista con una passione e una vena artistica sviluppate sin da giovane. Ha frequentato l’Istituto Tecnico Industriale di Messina dove ha studiato materie di disegno geometrico e ha poi proseguito con un percorso universitario presso la Facoltà di scienze politiche di Messina.

Negli ultimi anni, il suo studio è diventato il punto di riferimento per molti artisti del panorama televisivo nazionale, come Laura Torrisi ed altri VIP, che hanno scelto Mc Vicar per i loro trattamenti di bellezza. Lo studio e’ stato nominato in passato anche su famose riviste come Eva 3000 dove insieme al marito Antonio Giampà hanno rilasciato un intervista molto apprezzata dal pubblico che ne fece a 360 gradi anche la loro attività nel campo del beauty e del hairdresser.

