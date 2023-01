Aggredisce la compagna incinta e la minaccia con un bastone, arrestato

I Carabinieri di Squillace hanno arrestato ieri sera un uomo, classe 1978, per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nello specifico – riferisce una nota – dopo aver seguito la compagna, peraltro in stato di gravidanza, all’interno di un esercizio commerciale a Vallefiorita, l’ha aggredita, afferrandola per il collo, e minacciata con un bastone d’acciaio.

Solo grazie all’intervento di alcuni presenti l’uomo è stato allontanato dalla donna ancora in evidente stato di agitazione. Immediatamente dopo i militari lo hanno rintracciato all’interno della propria abitazione e lo stesso ha consegnato ai militari il palo in acciaio, esternando, nuovamente, minacce di morte all’indirizzo della convivente che lo ha denunciato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato tradotto nel carcere di Catanzaro Siano.