Vincenzo Serra è da oggi il Presidente della Filiera Unionalimentari Confapi Calabria

Vincenzo Serra, imprenditore calabrese ed eccellenza del made in Calabria con i suoi prodotti fortemente identitari della nostra terra, è da oggi il Presidente della Filiera Unionalimentari della Confapi Calabria.

Il nuovo presidente nel ringraziare per l’attestato di stima e per la fiducia accordatagli, ha così sottolineato:

”Guidare UnionAlimentari, in un momento storico complesso come quello che stiamo attraversando, non è compito agevole ma è sicuramente stimolante. Il mio intento è quello di formare una squadra competente e soprattutto unita, composta dalle innumerevoli, magnifiche realtà che sono le microimprese “vive” nella nostra regione, e che costituiscono l’ossatura propria di questo sistema. Il lavoro sarà impegnativo, importante, quotidiano ma senza dubbio soddisfacente e costantemente in crescita, votato alla coesione, al sano confronto, all’apporto reciproco di positività. Ogni progetto, da semplice pensiero, dovrà prendere forma, acquistare forza e diventare la nostra bella realtà”.

A Vincenzo le congratulazioni per la nuova carica da parte del Presidente della Confapi Calabria, Francesco Napoli, e di tutti gli associati certi che, con la sua visione illuminata, saprà dare nuovo impulso ad una filiera produttiva strategica per l’intera economia nazionale e regionale.