Stabilizzazione precari Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, la Fials soddisfatta

La Segreteria Provinciale Fials di Catanzaro ringrazia l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio.

La gratitudine della sigla sindacale, in particolare, è indirizzata al commissario Francesco Procopio, al direttore amministrativo Antonio Mantella e a tutto l’Ufficio Personale.

«Meritoriamente – evidenzia il segretario provinciale Fials di Catanzaro Dario Rizzo – l’Azienda Ospedaliera ha concluso l’iter, una tra le poche in Calabria, per le procedure di stabilizzazione di tutto il personale precario avente titolo entro il 31 Dicembre 2022».

La Segreteria Provinciale Fials di Catanzaro ringrazia altresì, per il loro contributo costruttivo, anche i propri rappresentanti aziendali Michele Camera, Michele Camera , Stefano Candido, Isabella Corea, Antonio Febbraio e Germana Fodaro.

«Auguri quindi – aggoiunge Rizzo – a tutto il personale precario che finalmente ha potuto in questi giorni apporre la propria firma per un contratto a tempo indeterminato ponendo fine a tutte quelle paure, dubbi, tergiversazioni e quant’altro che si sono evidenziate in questi ultimi anni.

La Fials Provincia di Catanzaro, guardando al futuro, «continuerà nella sua opera a tutti i livelli , a partire da quello regionale, ad assicurare la propria attenzione e