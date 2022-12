Panettoni spacciati come artigianali e venduti al doppio: sequestrati dai Nas

Cento panettoni spacciati come artigianali e venduti al consumatore a prezzi raddoppiati sono stati sequestrati in un laboratorio dolciario dai carabinieri del Nas di Catanzaro che hanno denunciato il gestore dell’esercizio commerciale. Il sequestro è stato operato, in una località del Lametino, nell’ambito dei servizi di controllo delle attività di pasticceria e finalizzati al contrasto delle frodi in commercio derivanti la vendita di prodotti dolciari non conformi, con particolare riferimento ai tipici alimenti della tradizione natalizia.

Nella circostanza i militari hanno accertato che il commerciante aveva messo in vendita i panettoni con un’etichetta contraffatta che ne certificava la “produzione propria” mentre in realtà i prodotti provenivano da un’altra azienda commerciale ed erano di fabbricazione industriale. Il tutto a danno dei consumatori e delle aziende del settore.

I panettoni sequestrati, sulla base del parere di idoneità al consumo umano, saranno adesso devoluti in beneficienza ad associazioni di volontariato e/o reparti pediatrici ospedalieri.

(ANSA).