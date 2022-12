Metropolitana di Catanzaro, ora si fa sul serio. Occhiuto esulta per la prosecuzione dei lavori (VIDEO)

“Ho trovato quest’opera ferma perché una frana ne impediva l’avanzamento. Ho finanziato i lavori per mettere in sicurezza il terreno e abbiamo rinnovato l’ora”. Lo ha dichiarato in un video pubblicato sui suoi canali social il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Il riferimento è alla metropolitana di Catanzaro. “Abbiamo – ha spiegato – completato la parte più complessa. Le opere pubbliche, anche quelle più importanti, si possono fare”.

tropolitana di superficie che consentirà di collegare il capoluogo con i comuni dell’hinterland.