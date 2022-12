Coronavirus: in Calabria 295 nuovi positivi (+89 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 604789 (+295) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4047219 (+1.725).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1714 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1661 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 104383 (103986 guariti, 397 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2969 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 175742 (174358 guariti, 1384 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 301 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57725 (57454 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2729 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2684 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 200025 (199139 guariti, 886 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 488 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 475 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51419 (51229 guariti, 190 deceduti).