Coronavirus: in Calabria 276 nuovi positivi (+87 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 600278 (+276) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4024220 (+1.815).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1716 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1674 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 103076 (102680 guariti, 396 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2369 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2311 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 174979 (173602 guariti, 1377 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 216 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57566 (57295 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2377 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2339 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 199055 (198174 guariti, 881 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 506 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 495 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51147 (50957 guariti, 190 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “OGGI 55 POSITIVI DI CUI 2 FUORI REGIONE”.