Catanzaro – Per le festività natalizie tornano a splendere le segrete del Castello Normanno: gli orari per le visite guidate

Per il periodo delle festività natalizie 2022 ritornano a splendere le Segrete del Castello Normanno, a ridosso della Chiesa di San Giovanni. Curate dall’associazione di promozione culturale e turistica “Cillene” e patrocinate dall’Amministrazione comunale di Catanzaro, le visite guidate saranno disponibili per un totale di 14 giorni, nei giorni 17-18-19-20-21-22-28-29 dicembre e 2-4-5-6-7-8 gennaio dalle ore 17.30 alle 20.30 (ultimo ingresso). Ogni visita, accompagnata da una guida, avrà la durata di 30 minuti circa. Gli ingressi saranno contingentati.

Le Gallerie del San Giovanni, sorte sui resti del Castello Normanno (1070 circa), hanno subito nel corso dei secoli destinazioni d’uso differenti, prima come ospedale, intorno al XVI sec., grazie alla congregazione dei Bianchi di Santa Croce, poi come convento dai Padri Teresiani, intorno alla metà del XVII sec., per divenire successivamente sede degli uffici del genio militare e, infine, del carcere.