Catanzaro – Mercatini di Natale dal 16 al 18 dicembre

Dal 16 al 18 dicembre 2022 “Galleria Mancuso” diventa il teatro dei “Mercatini di Natale”: circa 30 artigiani calabresi esporranno le loro opere di diversa manifattura. Argilla, legno, riciclo della plastica, lavorazione di diversi tipi di tessiture e tanto altro incanteranno Galleria Mancuso. L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 dicembre alle 16.30, mentre sabato e domenica le esposizioni inizieranno dalle 10.00 fino alle 20.30.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale “L’Arcobaleno dei sogni” ed è patrocinata dal Comune di Catanzaro. “Niente è come esserci” è lo slogan della manifestazione che si aggiunge alle altre che fanno parte del nostro cartellone di eventi per Natale. Questo è un’altra testimonianza di come la città sia viva e di come stiamo lavorando per consentire a tutte le realtà di agevolare il rapporto con l’Amministrazione comunale, che significa essere aperti, coinvolgere, creare le condizioni per poter sviluppare iniziative come belle e importanti i Mercatini di Natale. E la presenza di un numero consiste di artigiani ci assicura già da ora la qualità e il merito delle esposizioni”, ha dichiarato l’assessore Cosentino.