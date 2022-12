Armi e munizioni nascosti in casa, arrestato un 38enne

Lo scorso 30 novembre, i carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Girifalco e delle stazioni carabinieri di Girifalco e Caraffa unitamente al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto un soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine.

Il trentottenne, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile a pompa calibro 12 carico e pronto all’uso, una pistola del tipo revolver con matricola abrasa anch’essa carica ed un cospicuo quantitativo di munizionamento per entrambe le armi abilmente occultate in un capanno nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Rinvenuto anche un rilevatore di microspie e telecamere perfettamente funzionante. Per l’uomo è scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizionamento clandestini e dopo gli adempimenti di rito condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’AG. Le armi, il munizionamento ed il rilevatore sono stati posti sotto sequestro. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.