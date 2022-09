Domani allerta meteo gialla in alcune zone della Calabria

L’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione e l’ambiente della Calabria, ha emesso il Messaggio di allertamento unificato (MAU) per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico di allerta gialla – criticità idrogeologica, idraulica ed idrogeologica per temporali – sulla Calabria centrale e meridionale prevista per la giornata di domani 21 settembre.

Il messaggio è stato inviato alla Protezione civile regionale e nazionale, oltre a tutti gli enti interessati. Il consiglio è sempre quello di mantene la massima cautela soprattutto in caso di temporali improvvisi.