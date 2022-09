Cisl Calabria: “Bene proroga tirocini inclusione sociale, ma serve altro”

«L’avvio delle procedure per la proroga dei Tirocini di Inclusione Sociale da parte della Giunta della Regione Calabria è senza dubbio una buona notizia», scrivono in una nota congiunta il Segretario generale della Cisl calabrese Tonino Russo e il Segretario generale della FeLSA Cisl Calabria Gianni Tripoli.

«Si tratta – proseguono i due sindacalisti – di un provvedimento atteso, che dà ossigeno a più di 4.000 famiglie e diamo atto al Presidente Occhiuto di aver mantenuto un impegno che consente la prosecuzione di un percorso importante. Nello stesso tempo, tuttavia, ribadiamo che serve altro. Serve dare dignità al lavoro. Servono politiche attive del lavoro. Serve costruire un futuro per dare speranza alle persone. Bisogna, perciò, sedersi intorno a un tavolo e andare avanti, fino a trovare soluzioni concrete, in un confronto per il quale la CISL – concludono Russo e Tripoli – riafferma la propria disponibilità nell’interesse dei lavoratori e delle loro famiglie».