Christian De Sica si racconterà al Festival d’Autunno

Una festa in musica, un’avventura artistica piena di avvenimenti che hanno coronato una carriera luminosa. Lunedì 19 settembre, alle ore 21, nel Teatro Politeama di Catanzaro, Christian De Sica sarà il protagonista di ‘Una serata tra amici’, uno spettacolo inserito nell’ambito del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

«Nonostante i suoi prossimi impegni cinematografici – ha commentato il direttore artistico Antonietta Santacroce – ho fortemente voluto inserire Christian De Sica nel cartellone di questa edizione. Per lui parla la sua storia fatta di grandi successi. Nel suo spettacolo avremo modo di ascoltare dalla sua voce le storie di una intensa vita artistica».

Tra narrazioni divertenti e le canzoni che più ama, Christian De Sica si racconterà al suo grande amico Pino Strabioli, noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo, attraverso aneddoti e curiosità. Nel suo libro ‘Christian De Sica, figlio di papà’, l’attore dice di sè «sono un saltimbanco, mi sento un attore. Mi sento uno showman. Un commediante. Uno che canta recita e balla. Quando si fa questo, si dovrebbe saper fare tutto». Nei suoi cinquanta anni di attività spesi tra cinema, teatro e tv ha dimostrato di essere un vero istrione, un artista completo amato dai suoi fan.

E’ con i suoi “amici” che lo amano e lo seguono da sempre, che vuole condividere le passioni, gli amori, i ricordi d’infanzia con gli amici e con l’amato padre Vittorio, tra momenti commoventi, esilaranti e poetici. A far da supporto sarà una big band, composta da 18 elementi, che eseguiranno la colonna della serata con i brani che accompagnano De Sica da sempre. E’ riconosciuto il suo amore per Frank Sinatra e lo swing, il jazz, il repertorio nostrano e per Lelio Luttazzi. Musiche che spazieranno dall’Europa all’America e che si alterneranno alle numerose storie che non mancheranno di divertire.

Sarà possibile acquistare i biglietti dei rispettivi concerti sul sito del Festival d’Autunno (www.festivaldautunno.com), nelle prevendite autorizzate LiveTicket o direttamente la sera del concerto nel Teatro Politeama. Per ulteriori info consultare il sito www.festivaldautunno.com o contattare la segreteria via mail (segreteria@festivaldautunno.com) o il n° 351.797 6071.