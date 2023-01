Catanzaro – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato una nuova seduta di Consiglio Comunale. La prima convocazione è fissata per il 03 ottobre 2022 alle ore 13.00, mentre la seconda convocazione è prevista per il 4 ottobre alle ore 09.00. La seduta, in seduta ordinaria, si terrà nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro in “Piazza Rossi“.

Venti i punti all’ordine del Consiglio Comunale concordati ad esito della conferenza dei capigruppo. Oltre alle comunicazioni del presidente e a 16 punti all’ordine del giorno dedicati al riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio, i consiglieri tratteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:

– Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021;

– Patto per lo Sviluppo della Calabria – realizzazione nuova condotta di adduzione e di un nuovo serbatoio di compenso e accumulo per il potenziamento del ramo sud dello schema idrico Alli a servizio della frazione Lido di Catanzaro . Soggetto attuatore Sorical spa, decreto dirigente Regione Calabria 16199 del 27.12.2018. Approvazione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico;

– Integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l‘anno 2022.