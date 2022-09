A Catanzaro capi abbigliamento e scarpe gratis per indigenti

Iniziative del genere si registrano con sempre maggiore frequenza nelle grandi e nelle piccole città. Lo scopo é di aiutare le famiglie più indigenti, sostenendole anche per le piccole spese quotidiane. Un commerciante di abbigliamento di Catanzaro, Domenico Ladalardo, ha invitato i suoi clienti e le persone che conosce a portagli capi d’abbigliamento e scarpe che non utilizzano più, purché siano in buone condizioni. E lui li ha messi gratuitamente a disposizione di tutti, raccogliendoli ed esponendoli davanti al suo negozio.

L’iniziativa sta riscuotendo notevole successo e interesse. Sono numerosi i clienti di Ladalardo che hanno aderito al suo invito.

Così come sono tante le persone che stanno approfittando dell’occasione fornita dal commerciante.

“Ho voluto promuovere questa iniziativa – dice Domenico Ladalardo – per scopi strettamente sociali. Ho pensato che poteva rivelarsi utile. così come poi è effettivamente accaduto, per chi ha veramente bisogno. I miei clienti l’hanno accolta positivamente ed altrettanto si può dire per i destinatari, visto che sono in tanti a prendere i vestiti e le scarpe che esponiamo”. (ANSA).