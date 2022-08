Lamezia Terme – Dal 21 al 28 agosto invasione di libri e poesia nel centro storico di Sambiase

Con il patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme, il sostegno regionale di Calabria Straordinaria, per le attività di marketing, promozione e comunicazione turistica della regione, e il supporto delle associazioni culturali e artistiche e delle realtà commerciali del territorio coinvolte (Glicine rivista, Asd Turres, Open Space APS, Associazione Muricello, Accademia dei Caccuriani, Parco letterario storico e paesaggistico Michele Pane, Sistema Bibliotecario Lametino, Sezione Aurea, Dorian, 40 Martiri, Compagnia teatrale BA 17, Studio tecnico sociale Alessandro Sesto, Farmacia letteraria – Pillole di carta, Biorisi s.r.l., Pizzeria Cantanapoli, Slove street food di Fernando Cimorelli, Pasticceria Ruberto, Spazio libero arredamenti), da domenica 21 a domenica 28 agosto si svolgerà a Lamezia Terme Sambiase la rassegna culturale “Al vaglio. Libri e arte nel centro storico di Sambiase”.

La kermesse consterà di sette serate (escluso sabato 27) tra presentazioni di libri, dibattiti, incontri e letture di poesie in lingua italiana e dialettale ed esposizioni d’arte, e sarà curata da Antonio Pagliuso (caporedattore della rivista culturale Glicine) in collaborazione – per quel che concerne la serata inaugurale del 21 agosto – con l’Accademia dei Caccuriani e l’Associazione Muricello, organizzatori, rispettivamente, degli importanti e consolidati premi Caccuri e Muricello.

La manifestazione letteraria e artistica – che punterà a valorizzare ulteriormente le eccellenze culturali della Calabria – avrà luogo all’interno dell’atrio Giuseppe Verdi, uno dei più pittoreschi vagli del centro storico di Sambiase, le cui mura di pietra parlano di respiri antichi, di tradizioni, di storie di cui riappropriarci.