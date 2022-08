In autostrada con 60 chili di cocaina: un arresto nel Catanzarese

Sequestro di 60 chili di cocaina e arresto di un corriere sull’autostrada del Mediterraneo: e’ questo il bilancio di un blitz della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Nel corso dei controlli sulle strade piu’ trafficate della zona, i finanzieri hanno individuato e fermato un’autovettura che procedeva con un’andatura anomala sull’autostrada A/2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Lamezia Terme. Insospettiti dal nervosismo dell’uomo, i militari hanno perquisito l’abitacolo grazie anche al supporto del cane antidroga “Indic”.

L’accurata ricerca in corrispondenza dei punti in cui il cane antidroga si era soffermato ha consentito di trovare 50 “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 60 chilogrammi: erano stati occultati in un’intercapedine realizzata sotto i sedili e accessibile con un congegno meccanico posto sotto la moquette. I finanzieri hanno quindi sequestrato la droga, che dall’analisi e’ risultata di elevato grado di purezza, e l’auto. Il conducente, sorpreso in flagranza di reato, e’ stato arrestato con l’accusa di illecita detenzione di droga a fini di spaccio, e condotto al carcere di Catanzaro. (AGI)