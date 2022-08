Coronavirus: in Calabria 1088 nuovi positivi (+178 Reggio e Provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3579934 (+5.063).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 514882 (+1.088) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3905 (44 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3853 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82293 (81927 guariti, 366 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50916 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50822 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94763 (93522 guariti, 1241 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2563 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2537 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48792 (48538 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7367 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7322 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173713 (172877 guariti, 836 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1798 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1782 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43210 (43032 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica “OGGI 259 POSITIVI DI CUI 18 FUORI REGIONE E 16 GUARITI FUORI REGIONE”.

L’ASP di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 342 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 340 unità e non 342 in quanto sono stati eliminati due casi risultati doppi. Nel setting fuori regione si registrano: 1 decesso in T.I., 34 nuovi casi a domicilio e 4 guariti”.